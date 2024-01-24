أمن مستقبل ابنك بحساب توفير من البنك الأهلي المصري.. اعرف التفاصيل

يتيح البنك الأهلي المصري العديد من حسابات التوفير التي تختلف تفاصيلها حسب طبيعة كل حساب، في ظل أن الفترة الحالية تشهد بحثا دائما من جانب المواطنين عن التفاصيل الخاصة بتلك الحسابات، والتي من ضمنها حساب توفير المدخر الصغير والذي يصل العائد الخاص به إلى 7.75%، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل حساب توفير المدخر الصغير من البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل حساب المدخر الصغير

- يمكن فتح حساب المدخر الصغير باسم القصر تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة.

- يبلغ الحد الأدني لفتح الحساب 1000 جنيه.

- فيما يصل الحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه.

- يصل العائد السنوي للحساب إلى 7.75%.

مميزات الحساب

- يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

- يتمتع رصيد الحساب فى حدود مبلغ 30000 جنيه بعائد مميز.

- كما يوفر الحساب فرصة القيام بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

- بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

المستندات المطلوبة

- يجب إحضار نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر.

- شهادة الميلاد للقصر.