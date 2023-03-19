أسعار الفائدة على حساب توفير المدخر الصغير من البنك الأهلي لمارس 2023

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار الفائدة على حسابات التوفير لشهر مارس 2023، من بينها حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز بالعملة المحلية، بحد أدنى لفتح الحساب 1000 جنيه.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2023، على حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز، يكون الحد الأدنى لاحتساب العائد 3001 جنيه، ومن لهم الحق في فتح الحساب هو العميل المصري وقاصر باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة.

أسعار الفائدة على حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز

وسعر العائد على الشريحة من 3001 إلى 30 ألف جنيه، 7.25%، ومن 30001 جنيه إلى 50 ألف جنيه يحصل العميل على عائد 6.25%، ومن 50001 إلى 100 ألف يكون 5.50%، والأكثر من 100 ألف جنيه 5.00%.

جوائز حساب توفير المدخر الصغير

ومن مميزات حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز يتمتع بعائد مميز لمبلغ الـ30 ألف جنيه، وبطاقة خصم مباشر للسحب والشراء، ولكل 100 جنيه برصيد الحساب بحد أقصى 30 ألف جنيه هناك فرصة واحدة لدخول السحب الدوري على جوائز كبرى 3 مرات سنويا في شهر يناير ويوليو وأكتوبر، والجائزة الثالثة تكون 10 آلاف جنيه والثانية 30 ألف جنيه والأولى 60 ألف جنيه.

ولكل 100 جنيه فرصة واحدة لدخول السحب الشهري بدون حد أقصى على الجوائز في البنك الأهلي المصري وهي 3 جوائز قيمة كل منها 5 آلاف جنيه، و5 جوائز قيمة كل منها ألف جنيه، و40 جائزة قيمة كل منها 500 جنيه، و100 جائزة قيمة كل منها 100 جنيه.