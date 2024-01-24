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الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

كتب:

مريم شريف
10:28 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة الأرثوذكسية

هنأت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ72. 

الكنيسة: نضع أمامنا ما بذله رجال الشرطة من تضحية 

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان: «نضع أمامنا، اليوم ودائمًا، ما أظهره رجال الشرطة في هذه الذكرى من شجاعة، باعتباره نموذجًا للبذل والتضحية اللذين يقدمانها دائمًا لحماية الوطن، ذاكرين الدور المحوري لهذه المؤسسة الوطنية في الحفاظ على الأمن والأمان، خلال أدق اللحظات، وفي كل الأوقات».

واختتمت: «نصلي إلى الله ليحفظ ويحمي بلدنا مصر، وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار».

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