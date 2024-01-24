تقارير إسرائيلية: شرطة الاحتلال تبدأ فض احتجاجات مناهضة لحكومة نتنياهو بالقوة

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن شرطة الاحتلال بدأت في اتخاذ إجراءات لفض المظاهرات المناهضة للحكومة الحالية، بالقوة، في ظل تزايد الاحتجاجات التي تطالب برحيل حكومة بنيامين نتنياهو، وسرعة التوصل إلى اتفاق لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر موقع «ميكوميت» العبري، في تقرير اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية تحاول حالياً إخلاء المتظاهرين في شارع «أيالون»، في مدينة تل أبيب بالقوة، مع مرور 110 أيام على بدء العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

عاجل

ترجمة الجرمق القناة 12: الشرطة الإسرائيلية تُخلي بالقوة المتظاهرين وعائلات المحتجزين الإسرائيليين عقب إغلاقهم شارع "أيالون" في تل أبيب وأعادت فتحه. pic.twitter.com/o0WGBAgCJZ — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 24, 2024

مظاهرات غاضبة في شوارع تل أبيب

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن آلاف المتظاهرين الغاضبين يحتشدون في شوارع تل أبيب، ويرددون هتاف «الجميع الآن»، للضغط على الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة نتنياهو، للعمل على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي أن الشرطة الإسرائيلية بدأت تُخلي المتظاهرين وعائلات المحتجزين الإسرائيليين بالقوة، عقب إغلاقهم شارع «أيالون» في تل أبيب، وأعادت الشرطة فتح الشارع مرة أخرى.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، لليوم الـ110 على التوالي، في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر وزارة الصحة الفسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن، إلى أكثر من 25 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عمليات الاجتياح البرية في قطاع غزة، أواخر شهر أكتوبر الماضي، إلى ما يزيد على 520 جندياً.