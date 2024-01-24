انطلاق العرض الخاص لفيلم «ليلة العيد» بحضور أبطاله (صور)

انطلق قبل قليل، العرض الخاص لفيلم «ليلة العيد»، الذي يحمل شعار «ثورة النساء»، بإحدى دور العرض السينمائية فى مدينة السادس من أكتوبر.

وكان فى مقدمة الحضور بالعرض الخاص، النجمة يسرا، بالإضافة إلى عبير صبري، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، سيد رجب، مؤلف العمل أحمد عبد الله، المخرج سامح عبد العزيز، والمنتج أحمد السبكى.

وتغيب عن حضور العرض الخاص للفيلم يسرا اللوزي، والفنانة ريهام عبد الغفور، التى قدمت اعتذارا مسبقا عن عدم حضورها، بسبب الأزمة الأخيرة التى عاشتها بعد وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة التى تعاني منها في المجتمع، مثل قهر المرأة والعنف ضدها، الزواج المبكر، ختان الإناث، وغيرها، وهو بطولة يسرا، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، سيد رجب، يسرا اللوزي وآخرين من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبدالله.