من المنزل.. خطوات التقديم لفتح حساب مصرفي في البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعة الرسمي تفاصيل وخطوات التقديم على فتح حساب مصرفي أونلاين، في ظل أن البنك يوفر لعملائه خدمات رقمية عديدة يلجأ إليها المواطنين باستمرار خاصة أيام الإجازة الأسبوعية والعطلات الرسمية للبنوك المصرية.

وتسعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل وخطوات التقديم فتح حساب مصرفي من البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل فتح حساب مصرفي

- يمكن للمواطنين تقديم طلب فتح حساب مصرفي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

- كما يستطيع للمواطنين المصريين فقط التقديم على فتح حساب مصرفي.

- يمكن للعملاء بداية من 21 عاما فأكثر التقديم على هذه الخدمة.

خطوات تسجيل طلب فتح حساب مصرفي

- يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بكم.

- يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول مع مراعاة عدم الإفصاح عنه.

- يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

- يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على عنوان البريد الإلكتروني مع مراعاة عدم الإفصاح عنه.

- يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب.

- وبالنسبة للتوقيع واستكمال المستندات المطلوبة يقوم العميل بالتوجه إلى الفرع.