موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في بورسعيد.. وكيل الوزارة توضح

ينتظر الطلاب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في بورسعيد، بعد الانتهاء من أداء آخر مادة أمس وهي «التاريخ»، والتي تمت بنظام «البابل شيت».

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في بورسعيد

وأعلنت الدكتورة هالة عبد السلام السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أنه من المنتظر إعلان موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 ببورسعيد بعد اعتمادها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ظهر اليوم الخميس.

كانت وكيل تعليم بورسعيد تفقدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف أحياء بورسعيد خلال أداء الطلاب للامتحانات على مدار أسبوع.

وناقشت وكيل تعليم بورسعيد مع الطلاب أسئلة الامتحانات، حيث أكدوا لها أن جميع الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي والمراجعات النهائية التي بثتها المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

إحالة 3 مراقبين للتحقيق

كما أحالت وكيل تعليم بورسعيد 3 مراقبين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للإخلال والقصور وعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات خلال فترة الامتحانات

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن امتحانات الفصل الأول تمت في أجواء اتسمت بالهدوء والالتزام والانضباط بمختلف اللجان ووجهت الشكر للقائمين عليها.