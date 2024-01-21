محافظ قنا يزور أطفال مدارس الأحد بمطرانية الأقباط لتهنئتهم بالأعياد

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أطفال المرحلة الابتدائية بمدارس الأحد، بمطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، لتهنئتهم بأعياد الإخوة الأقباط، وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

وكان في استقبال المحافظ، الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها، والقمص دانيال السرياني وكيل المطرانية، والقمص أمونيوس فارس، وعدد من رجال الدين المسيحي بالمطرانية.

رافق المحافظ كلا من النائب مصطفى محمود، والنائب محمد الجبالي، عضوي مجلس النواب، والشيخ ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ تاج الدين أبو الوفا، مدير عام منطقة الأزهر المركزية بقنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هدى سعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا: مصر نسيج واحد

من جانبه، أكّد محافظ قنا، أن أبناء مصر نسيجا واحدا، وأن ما يجمعهم حب الوطن هو نموذج يحتذى به في العالم أجمع، مؤكدا أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى النشء والأطفال، وغرس المفاهيم والقيم الجميلة وخاصة المتعلقة بالوطن، لأن ترسيخها في مرحلة الطفولة وتنشئة الطفل على الشعور بالوطنية وحب الوطن، تساهم في بناء شخصيته، وأن يكون صالحًا وقادرًا على تحمل المسئولية والمشاركة في نموه وتقدمه ورقيه بالجد والعمل والكفاح.

من جانبهم، قدم الأطفال الاستعراضات الغنائية، وأنشدوا الأغاني الوطنية وحملوا أعلام مصر، احتفالا بزيارة المحافظ لهم، كما حرص محافظ قنا على التقاط الصور التذكارية مع أطفال مدارس الأحد بمطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس.