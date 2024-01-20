إطلاق مبادرة «طور وغير» في مدارس القليوبية خلال إجازة نصف العام

أعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تفعيل ورش عمل تكنولوجية للطلاب في مبادرة «طور وغير» خلال إجازة الفصل الدراسي الأول «نصف العام».

دور التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بالعملية التعليمية

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المبادرة تأتي لتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بالعملية التعليمية ويجري تنفيذها خلال إجازة نصف العام، في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقليوبية علي تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية.

ورش عمل للطلاب في جميع مدارس القليوبية

وأضافت «إبراهيم»، في بيان، أن المبادرة تنطلق تحت رعاية قسم التطوير التكنولوجى بالمديرية، برئاسة سلوى جلال مدير مركز التطوير، حيث يتم إقامة ورش عمل للطلاب في جميع مدارس القليوبية في مسارات مبادرة «طور وغير»، في المجالات الآتية:

- مهارات تكنولوجية

- البرمجة

- الذكاء الاصطناعي

- التصميم والجرافيك

- ريادة الأعمال

- المهارات الشخصية وذلك بالمدارس التى يتوفر بها شبكة إنترنت

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن الهدف العام من المبادرات التكنولوجية هو إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكي يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل.