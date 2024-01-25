أسبوع ساخن.. 3 زلازل في يوم واحد وانفجار طائرة وسيارة

سجل الأسبوع الذي يشارف على الانتهاء 3 زلازل يوم الثلاثاء في قارتين مختلفتين بعد تسجيل زلزال في مصر في قارة إفريقيا ودولتي الصين والعراق الواقعتان في قارة آسيا أكبر قارة من حيث المساحة في العالم.

هزة أرضية في صعيد مصر

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الثلاثاء، تسجيل محطات الشبكة القومية للزلازل، هزّة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة على مقياس ريختر شرق الأقصر في صعيد مصر دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، بحسب صفحة المعهد القومي على موقع التواصل الاجتماعي «ميتا» (فيسبوك سابقا).

زلزالان في العراق والصين

وفي العراق، مساء الثلاثاء أيضا، وقع زلزل شدته 3.2 درحة على مقياس ريختر محافظة نينوي شمالي العراق، ولم تقع أي خسائر مادية أو بشرية بحسب قناة «السومرية نيوز»، أما الصين فقد سجلت زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر في منطقة جبلية واقعة على الحدود بين الصين ودولة قيرغزستان، وكان الزلزال على عمق 13 كيلومتر في منطقة «شينجيانج» الصينية وأصيب 3 أشخاص نتيجة لذلك.

انفجار سيارة

في سياق آخر، انفجرت شاحنة حمولتها 60 طن غاز طبيعي مسال بالعاصمة المنغولية، أولان باتور، بحسب وكالة الإدارة الطارئة الوطنية المنغولية (NEMA) عبر موقعها الإلكتروني، وقتل 6 أشخاص منهم 3 رجال أطفاء مع إصابة 14 شخص من بينهم أطفال.

انفجار طائرة

وفي روسيا، انفجرت طائرة روسية على متنها عشرات الأسرى الأوكرانيين في بيلجورود ووصل عددهم إلى نحو 70 شخص قتلوا جميعا مساء الأربعاء، دون أي تفاصيل عن الحادث، بحسب موقع «روسيا اليوم».