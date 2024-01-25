«الداخلية» تكرّم المتعافين من تعاطي المخدرات بمراكز العزيمة التابعة لـ«التضامن»

كرّمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المتعافين من تعاطي المواد المخدرة في مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

وسلّم اللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعافين، هدايا تذكارية تشجيعا وتحفيزهم على الاستمرارية في التعافي، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ72.

وزارة الداخلية تكرم المتعافين من تعاطي المخدرات

ويأتي تكريم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية لنماذج من المتعافين من تعاطي المواد المخدرة في مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بعد استكمال البرنامج العلاجي «من الإدمان إلى التعافي»، حيث توفر مراكز العزيمة، جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

وتتضمن مراكز العزيمة ورشا لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رئاسة نيفين القباج، مبادرة «بداية جديدة» لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن «16023»، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، وإجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه حتى الآن.

وأعرب المتعافون من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن سعادتهم بتكريم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، موضحين أنّهم اعتادوا الهروب من الشرطة خلال تعاطيهم المواد المخدرة، وحاليا يجدون وزارة الداخلية تكرمهم لتشجيعهم على الاستمرارية في التعافي كنماذج ناجحة في المجتمع، مرددين «تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».