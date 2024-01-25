الشرطة النسائية توزع الورود والحلويات على المواطنين بالدقهلية

وزعت الشرطة النسائية في محافظة الدقهلية، الأعلام والورود والشوكولاتة، على المواطنين صباح اليوم، احتفالًا بعيد الشرطة المصرية 72، وسط إجراءات أمنية مشددة، وسادت حالة من البهجة والفرحة في نفوس الأهالي.

الشرطة النسائية توزع الورود على المواطنين

ورصدت عدسة «الوطن»، توزيع رجال ونساء الشرطة، الورود والأعلام والحلويات على المارة والمواطنين والأطفال، بدءًا من شارع الجيش وحتى شارع قناة السويس وصولًا إلى مبنى ديوان المحافظة وحتى منطقة المشاية السفلية، مرورًا بكوبري طلخا.

ودفعت مديرية أمن الدقهلية، بقيادة اللواء مروان حبيب مدير الأمن، عددًا من سيارات الشرطة والمرور، لتأمين المواطنين في أثناء الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ72، وذلك تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها المئات من الضباط البواسل، حفاظا على أرضهم ووطنهم، وحرصًا على أمنها واستقرارها، وخلال الاحتفال، التقط المواطنون والأطفال، الصور التذكارية مع الشرطة النسائية.

مواطنون: ضباط الشرطة درع مصر

وعبر محمد السعيد، مواطن بالدقهلية، عن سعادته، قائلًا: «ربنا يحفظ شرطتنا المصرية، ويفضلوا درع لمصر، وهم ضربوا المثل في الحفاظ على أمن وأمان البلاد واستقرارها، وتصديهم للإرهاب وتضحيتهم بأرواحهم علشان نعيش في أمان».

وتابعت منال سرور، مواطنة بالدقهلية، لـ«الوطن»: «كل بيت مصري لازم فيه ضابط في الشرطة المصرية، وكفاية وقوفهم في الشوارع والكمائن، وهم حاطين أرواحهم بين أيديهم علشان يحمونا ويحفاظوا على مصر وأمنها، ربنا يحميهم».