موعد ومكان جنازة والد الفنان منير مكرم

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفاة والده، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «توفي والدي مكرم، الدوام لله».

موعد جنازة والد الفنان منير مكرم

أوضح «منير»، لـ«الوطن»، أنه من المقرر تشييع الجنازة الساعة 11 من صباح اليوم، في كنيسة ماري جرجس في شبرا الخيمة، خلف كلية الزراعة، مضيفًا أنه سيجري دفنه في مدافن العائلة في أبوزعبل، ولم يُحدد بعد موعد العزاء.

آخر أعمال منير مكرم

وكان آخر أعمال الفنان منير مكرم مشاركته في مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» مع الفنانة يسرا، بالموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم شيماء سيف ومحمد ثروت.