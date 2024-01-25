«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم: أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية، بحسب ما أشارت إليه الأقمار الصناعية.

أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، ومن المتوقع أن تتأثر المناطق الداخلية بسقوط الأمطار مع تقدم الوقت وساعات النهار ولكن تكون أقل حدة، كما أن الفرصة مهيأة مساء اليوم لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار المتوسطة على مدار الأسبوع المقبل، ما يجعلنا نشهد أسبوع ممطر يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة لتسود أجواء شتوية باردة.

ولفتت الأرصاد إلى درجات الحرارة المتوقعة، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري 18 والصغرى 12، بينما تسجل العظمى على السواحل الشمالية 17 والصغرى 11، فيما تسجل العظمى على جنوب سيناء 22 والصغرى 13 درجة مئوية.