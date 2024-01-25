إمساكية رمضان 2024 في مصر.. اعرف توقيتات الصلاة وعدد ساعات الصيام

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر، وذلك بناءً على الحسابات الفلكية.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن الإمساكية تشمل كل المعلومات الخاصة بمواعيد وتوقيت الصلاة، وعدد ساعات الصيام، وموعد بداية ونهاية شهر رمضان 2024، مشيرًا إلى أن أول أيام الشهر ستكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس المقبل.

إمساكية رمضان 2024 في مصر

وأشار رئيس القومي للبحوث الفلكية إلى أن إمساكية رمضان تضمن موعد بداية أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، ويمكن للمواطنين الدخول عبر موقع المعهد للإطلاع على الإمساكية.

وأشارا إلى أن الرأي النهائي لموعد بداية ونهاية الشهور العربية والهجرية يكون لدار الافتاء، وأن مايقوم به المعهد يكون وفقا لدراسات علمية وبحثية يجرى العمل عليها و إعدادها.