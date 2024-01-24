تفاصيل ملتقى الفكر بمسجد علي بن أبي طالب بالسويس خلال شهر رمضان

قال الشيخ ماجد راضي فرج، مدير مديرية أوقاف السويس، إن المديرية انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني عام 1445هــ - 2024م الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد الجامع الكبير «علي بن أبي طالب»، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

تفاصيل الملتقى الرمضاني

وأوضح ماجد راضي، أن المسجد يتواجد فيه كبير للقراء والمٌبتهلين، يأتي ذلك بعد نشر ملتقى الفكر بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، وملتقى الفكر بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، وملتقى الفكر بمسجد خاتم المرسلين بالجيزة، ومٌلتقى الفكر بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمديرية أوقاف بني سويف، ومٌلتقى الفكر بمسجد السيد يوسف بمديرية أوقاف الأقصر، ومٌلتقى الفكر بمسجد الفتح بمديرية أوقاف الشرقية، ومٌلتقى الفكر بمسجد سيدي أحمد البدوي بمديرية أوقاف الغربية، وملتقى الفكر بمسجد الميناء الكبير بمديرية أوقاف البحر الأحمر، ومٌلتقى الفكر بمسجد ناصر بمديرية أوقاف البحيرة، وملتقى الفكر بمسجد المنشية بمدينة الطور مديرية أوقاف جنوب سيناء، وملتقى الفكر بمسجد فيصل بمديرية أوقاف الإسكندرية، ومٌلتقى الفكر بمسجد الأنصار بشبين الكوم مديرية أوقاف المنوفية، ومٌلتقى الفكر بمسجد ناصر بمدينة بنها – مديرية أوقاف القليوبية، وذلك وفق الجدول التالي:

الاستعداد لشهر رمضان

جاء ذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، ضمن جهودها لتكثيف النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي خلال الشهر الكريم.