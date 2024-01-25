لجنة الإشراف على انتخابات البيطريين تتلقى 24 طعنا على مرشحين و19 تنازلا

قال الدكتور ناجي سلام رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن اللجنة منذ بداية أعمالها مع أول يوم في تلقي الطعون، 8 يناير الجاري، وحتى آخر أيام التنازلات عن الترشح، 24 يناير، استقبلت تظلمات وطعون وتنازلات باليد أو من خلال البريد على النحو التالي:

1- 19 تنازلا عن الترشح.

2- 13 تظلما من مرشحين.

3- 24 طعنا ضد مرشحين على مقاعد مختلفة.

انتخابات البيطريين

أشار «سلام»، في بيان، إلى أن اللجنة ما زالت في انتظار باقي التنازلات التي قد تصل عن طريق البريد، فضلا عن انتظار الرأي القانوني من المستشارين القانونيين بشأن بعض الملاحظات لملفات ترشح عدد من الأطباء البيطريين.

موعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات البيطريين

لفت رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، إلى أنه وفقا للجدول الزمني، سيجري إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات البيطريين على كل المقاعد، عقب اجتماع مجلس النقابة العامة، الأحد المقبل، تمهيدا لإجراء العملية الانتخابية لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية عدا «القاهرة، الجيزة، قنا» يوم الأربعاء 6 مارس المقبل.