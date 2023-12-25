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«الأطباء البيطريين»: 40% خصم على برامج الدراسات العليا بالأكاديمية العربية

كتب:

إسراء سليمان
01:00 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين

الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه في إطار التعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - معهد الإنتاجية والجودة - القاهرة ونقابة أطباء بيطريين مصر، جرى إتاحة فرصة للأطباء البيطريين للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، بنسبة خصم 40%.

الدكتوراه المهنية في إدارة الجودة

وأشار «سليم»، إلى أنه يمكن للأطباء البيطريين، الآن التسجيل في أحد البرامج المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي:

- الدكتوراه المهنية في إدارة الجودة DQM- الماجستير المهني في إدارة الجودة MQM بمساراته المختلفة: «العام - الرعاية الصحية - سلامة الغذاء - التميز المؤسسي»

- الدبلوم المهني في إدارة الجودة بمساراته: «العام - الرعاية الصحية» علما بأن الدراسة باللغة الإنجليزية.

وخصص النقيب طريقة للتواصل عن طريق الأرقام الآتية:

القرية الذكية: 01018824661 - 0106813830001202400111 - 01155660070

فرع القاهرة - شيراتون: 01070235476 - 01008372101 كما يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني هنا.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت النقابة عن برنامج دعم الطبيب البيطري أقيم من أجل الأطباء البيطريين ولن يستفيد منه شخص آخر، والبرنامج يشجع أي طبيب بيطري سواء يعمل في القطاع الحكومي أو طبيب حر.

وأكد النقيب أن البرنامج ليس بديلاً للتعيينات والبرنامج يعمل على تنمية وزياد الثروة الحيوانية، موضحا ان الطبيب الذى يريد التقدم للبرنامج يحتاج لشيئين دعم مادي ودعم فني، يقدم الدعم المادي على هيئة قروض ميسرة بفائدة بسيطة ومتناقصة لا توجد فى اى بنك اخر مع تسهيلات في السداد، بقروض مدتها سنة بفائدة 6.5%، وعلى ثلاث سنوات بأقساط نصف سنوية بفائدة بسيطة ومتناقصة 7.5% مع فترة سماح، وقرض طويل الأجل خمس سنوات ويمكن أن يتخلله سنتين سماح للأقساط وليست الفوائد والفائدة 8.5% وبسيطة ومتناقصة بأقساط نصف سنوية، فهذه الفوائد متميزة عن باقي البنوك ولا تقدم إلا لطبيب بيطري وفي مشروعات الثروة الحيوانية.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.