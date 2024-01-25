عن الانتصار والانكسار.. إليسا تكشف أسرارا عن مرضها وعائلتها في «It’s OK»

بدأ عرض الفيلم الوثائقي «It’s OK» للفنانة اليسا، الذي كشفت خلاله عن وجه آخر لم نره من قبل، ففي لقاء مفتوح من القلب أزاحت ملكة الإحساس الستار عن الكثير من تفاصيل حياتها الخاصة وعائلتها لم تصرح بها من قبل.

إليسا تكشف أسرار حياتها الشخصية والفنية في فيلم وثائقي

طفولتها وعلاقتها بوالديها

وقالت الفنانة اليسا، إنّها عاشت طفولة قاسية نظرًا للخلافات المتكررة بين والديها والتي أعطتها درسا في الحياة بضرورة التنازلات في الحياة الزوجية كي تنجح وتكون مستقرة.

وأضافت أنّ والدها كان شخص هادئ الطباع عكس والدتها التي كانت أكثر صرامة وقسوة في بعض الأحيان، لافتة إلى أنّ يوم ولادتها كان حالة خاصة في حياتها، إذ تركتها جدتها عندما علمت أنّها بنت وليست ولد، وكانت على أيدي «داية» لأنه لم يكن هناك مستشفيات مجهزة آنذاك وخاصة أنّها ولدت في الجبل.

وأوضحت «إليسا» خلال فيلمها الوثائقي «It’s OK»: «تجمعني علاقة صداقة قوية مع شقيقتي نورما، كانت أشبه بونيس حياتي، وشعرت بالحزن حين قررت الزواج، تركتني وحيدة وكان عمري 14 عاما».

وتابعت أنّها عاشت قصة حب في طفولتها حين كانت في المدرسة، لكنها كانت مشاعر من طرف واحد فقط، وكان حبيبها يدعى «نمر» ويتسم بالوسامة.

رحلة مرضها ومعاناتها مع السرطان

كشفت إليسا تفاصيل رحلتها مع مرض السرطان، الذي عاني منه والدها أيضًا، قائلة إنّها شعرت بالصدمة لمرورها بنفس تجربة وآلام والدها مرة أخرى: «مكنتش متخيلة إني أرجع أشوف اللي شوفته ببابا لأنه صعب».

وأضافت أنّها شعرت بالخوف من استئصال صدرها وطالبت طبيبها بعدم الخضوع لجلسات الكيماوي خوفًا على جسدها، لافتة إلى أنّها تعرضت لأزمة نفسية أصعب من المرض بعد تنمر البعض عليها، خاصة بعد سقوطها على المسرح بإحدى الحفلات الغنائية بعد خضوعها للعملية بنحو أسبوعين.

وأردفت إليسا خلال فيلمها الوثائقي «It’s OK»، أنّ رحلة مرضها جعلتها تشعر بأنوثتها أكثر مما كانت عليه من قبل، موضحة أنّها سجلت حلقات برنامج ذا فويس وبعض الأغاني لها، إلى جانب جلسة تصوير أثناء مرضها.

قرار الاعتزال والتراجع عنه

وأوضحت إليسا، أنّها اتخذت قرارا بالاعتزال لشعورها بالظلم، لكنها تراجعت عنه، وأسست شركة إنتاج خاصة بها، وقررت ألا تكرر ما فعلته معها شركات الإنتاج والاحتكار وحرمانها من حقوق الملكية، مشددة على رغبتها بإعطاء الفنان حقه وعدم تكرار معاناتها مع آخرين.