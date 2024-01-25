والد الشهيد النقيب أحمد شوشة: مصر قوية بشبابها ورجالها

هنأ النائب حافظ شوشة والد الشهيد النقيب أحمد شوشة، رجال الشرطة بعيدهم الذي تحل ذكراه اليوم الخميس، كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريمه أمس خلال احتفالية عيد الشرطة.

وأضاف «شوشة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية الأمس كان يشعر بنا، فهو والد لكل الشهداء ووالد لكل شعب مصر، كما أنّ مصر قوية بشبابها ورجالها الذين يضحون بحياتهم حتى تعيش».

القضاء على الإرهاب بمساعدة الشرطة

وتابع: «أصعب ما في الدنيا هو فراق الابن، وأقدم عظيم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استطاع وقف شلال الدماء الذي فتحه الإرهابيون على مصر، فقد استطاع القضاء على الإرهاب بمساعدة قوات الشرطة والجيش».

وأوضح: «ابني كان معتادا على قضاء أيام الخميس والجمعة معي، لكنه قبل استشهاده اتصل بي وقال لي إنه سيشارك في مأمورية وطلب الدعاء له، وفي اليوم التالي مباشرة سمعت في التلفاز أن الواحات تعرضت لعملية إرهابية، لم أكن أعرف أنه هناك، لكنني شعرت، وبعد ذلك توالت الأحداث وعرفت أنه أصبح شهيدا».