تفاصيل طرح استغلال شاطئين ومطعمين في مزايدة علنية بالإسكندرية

اعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية إدارة التعاقدات عن طرح المزايدات العلنية العامة لاستغلال شاطئين بالإضافة إلى مطعمين في إحدى أماكن الإسكندرية المرموقة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المزايدات العلنية في محافظة الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي للتسهيل على المواطنين الراغبين في الاستفادة من تلك التعاقدات.

تفاصيل جلسة يوم الثلاثاء 30 يناير في الإسكندرية

- مطعم وكافتيريا السلسلة بنطاق حي وسط.

⁠- قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.

⁠- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

تفاصيل جلسة يوم الأربعاء 31 يناير في الإسكندرية

- مطعم وكافتيريا مبنى ستانلي (الجزء العلوي) بنطاق حي شرق.

⁠- قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

وفي جلسة يوم الخميس 2024/2/1 يتم طرح شاطئين كالتالي:

1- شاطئ فاميلي بيتش الغربي بنطاق حي العجمي.

2- شاطئ زهراء الهانوفيل «خدمة لمن يطلبها» بنطاق حي العجمي.

-قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه لكل عملية على حدة.-

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة لكل عملية على حدة.

يتم الحصول على كراسات الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل مزايدة.