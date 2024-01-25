النموذج الرسمي لإجابة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية في الإسكندرية (صور)

بدأت أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية، التي استمرت لمدة أسبوع، وتقدم «الوطن» للطلاب وأولياء الأمور النموذج الرسمي لإجابة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية الذي أداه الطلاب بمدارس الإسكندرية أمس.

الدكتور مينا يونان معلم أول العلوم بالإسكندرية، قال لـ«الوطن»، إن امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية، جاء سهلاً، وكان في مستوى الطالب الأقل من المتوسط والأسئلة واضحة ومباشرة ولم يستغرق وقتا طويلا في الإجابة.

نموذج الإجابة

مؤمن العطار معلم أول العلوم بالإسكندرية، أوضح أن واضع الامتحان راعى مستوى الطلاب ولم يضع ما يحير الطالب أو يصعب عليهم فهمه وستكون النتيجة مرضية للجميع إذ خرج جميع الطلاب من الامتحان دون أي شكوى من صعوبة العلوم أو وجود ما يصعب فهمة وكانت المراجعة شاملة لما جاء بالامتحان وكذلك الإجابات مطابقة لنموذج الإجابة وتوزيع الدرجات.