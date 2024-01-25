تفاصيل وظائف الأوقاف 2024.. اعرف التخصصات وموعد التقديم

يبحث الكثير من الراغبين في الحصول على وظائف جديدة، عن شروط وظائف الأوقاف 2024، ومعرفة التخصصات المطلوبة وموعد التقديم بها، إذ تتيح «الأوقاف» 2000 فرصة عمل للخطباء والأئمة والعمال، فيما تضمن إعلان الوظائف مفاجأة النزول بالسن والتقدير بحسب ما أكدته الوزارة،

وظائف الأوقاف 2024

وكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن تفاصيل وشروط وظائف الأوقاف 2024، والتخصصات المطلوبة وموعد التقديم، قائلة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «فرصة لخطباء المكافأة الراغبين في التعيين، باب التقدم في مسابقة الأئمة مفتوح لكل خطباء المكافاة من خريجي الكليات الشرعية والعربية بالأزهر الشريف حتى سن 40 عاما، جميع التقديرات بما فيها تقدير مقبول».

شروط وتخصصات وظائف الأوقاف 2024

وكشف مفتي الجمهورية، أنَّه لأول مرة يكون السن حتى 40 عاما، ضمن الإعلان عن مسابقة جديدة بالأوقاف من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبوع القادم، وذلك لعدد من فرص الوظائف البالغ عددها «1000 إمام و1000 عامل»، مضيفًا أنها كذلك المرة الأولى التي يفتح فيها باب التقديم على وظائف الأوقاف 2024 لتقدير «مقبول».

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن رابط التقديم على وظائف الأوقاف 2024، سيكون متاح خلال الأسبوع المقبل.

الأوراق المطلوبة لوظائف الأوقاف 2024

وللتقديم على وظائف الأوقاف 2024، هناك بعض الأوراق المطلوبة، وهى كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شخصية حديثة.

- شهادة بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

ـ صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.