الغرفة التجارية تحذر من عبوات المكياج المقلدة في الأسواق: مضرة لصحة الإنسان

قال محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إنه رغم ارتفاع أسعار مستلزمات التجميل الأصلية، إلا أن الأسواق تنتشر بها بمنتجات مقلدة بأسعار زهيدة، فأحمر الشفاه يباع في الأسواق بداية من 20 جنيها، والأصلي بـ200 جنيه.

أضرار المنتجات المقلدة

وأضاف «الدجوي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن استخدام أحمر الشفاه المقلدة أو المضروبة يؤثر بشكل بالغ على الصحة العامة للجسم، حيث أنه وبعد وضعه يؤدى إلى الإصابة بأمراض معوية وأمرض أخرى خطيرة إثر اختلاطه وتفاعله مع الجسد والدم.

ونصح رئيس شعبة الكوافير ضرورة شراء المنتجات الأصلية للحفاظ على الصحة العامة للجسد، إذ يعد استخدام مثل تلك المنتجات المقلدة من الخطورة بمكان حال الاستمرار في استخدامه لفترات طويلة، لافتا إلى أن استخدام المنتجات الأصلية أفضل كثيرا لصحة السيدات والفتيات على الصحة العامة للجسم بعد فترة من الاستخدام.