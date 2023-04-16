رئيس شعبة الكوافير يكشف أسعار حلاقة العيد.. تختلف من منطقة لأخرى

يستعد الكثير من الرجال لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال الاهتمام بالشعر عن طريق الحلاقة وعمل الصبغة أيضاً، وقد تختلف الأسعار حسب المنطقة وقيمة الإيجار المدفوع في المحل، الأمر الذي يدفع البعض إلى البحث عن أسعار الحلاقة في العيد.

أسعار الحلاقة في مصر خلال العيد

وقال محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير بالغرف التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن» إن أسعار صالونات الحلاقة في مصر تختلف حسب كل منطقة وقيمة الإيجار الخاص بها، حيث تبدأ حلاقة الشعر في المناطق الشعبية من 50 جنيهاً، وقد تصل في المناطق الأخرى إلى 150 جنيهاً أو أعلى من ذلك.

خدمات أخرى تؤثر على أسعار الحلاقة

وأكد الدجوي أن الأسعار تتوقف أيضاً على الخدمات الأخرى التي تقدم مع حلاقة الشعر، والتي من الممكن أن تكون عمل صبغة للشعر، أو العناية بالبشرة.

مشروع إنشاء نقابة مصففي الشعر

وأوضح رئيس شعبة الكوافير بالغرف التجارية بالقاهرة أن الشعبة مازالت تعمل على تنفيذ الشروط التأسيسية لمشروع انشاء نقابة خاصة بمصففي الشعر، حيث تم تجميع من 15 إلى 20 ألف مؤسس، وتم عمل قانون للنقابة، والفترة الحالية يتم العمل على استكمال عضويات إلى 20 الف مؤسس.