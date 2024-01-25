84 ألفا و269 زائرا للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان.. والإناث 68%

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وصول أعداد زائري المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، منذ إطلاقها في 16 مارس 2022، وحتى اليوم إلى 84 ألفا و269 زائرا.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة الصحة، لإتاحة خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان للمواطنين، والعمل على التوعية بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.

نسبة زائري المنصة من الإناث بلغت 68%

أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، إلى أن عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية، التي أجريت من قبل المستخدمين تجاوزت 20 ألفا، بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية «الافتراضية» التي جرى تقديمها لزائري المنصة 6416 جلسة.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة زائري المنصة من الإناث بلغت 68%، مقابل 32% من الذكور، مؤكدة أن زوار المنصة بينهم 22% من المتزوجين، مقارنة بـ78% من غير المتزوجين.

أكثر الفئات العمرية المستخدمة للمنصة.. المراهقون والشباب

أشارت إلى أن أكثر الفئات العمرية التي استخدمت المنصة فئة المراهقين والشباب، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 65% مقابل 35% من العاملين على مستوى المحافظات.

أكدت أن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، التي تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي:‏ https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

أضافت أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تعقد اجتماعات دورية للمعالجين بالمنصة الوطنية، لمناقشة آليات تطوير العمل بالمنصة والمعوقات التقنية والفنية لتزليلها، بهدف الحفاظ على تطوير مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.