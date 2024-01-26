يسرا لـ«الوطن»: أعود إلى السينما من خلال «ليلة العيد»

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بالعودة لشاشة السينما من خلال فيلم «ليلة العيد»، لافتة إلى أنها كانت تفتقد السينما وجمهورها، ولكنها كانت تبحث عن عمل مختلف تعود به إليها ويتضمَّن العديد من القضايا المهمة.

يسرا تكشف تفاصيل مشاركتها بفيلم «ليلة العيد»

وأضافت يسرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم العيد يحمل شعار «ثورة النساء»، لما يتضمَّنه من قضايا نسائية ونقل لواقع أليم تعيشه العديد من السيدات والفتيات من ظلم مثل الزواج مبكر والختان وغيرها من أساليب القهر، لافتة إلى أن المؤلف أحمد عبدالله قدم وجبة درامية دسمة، وقام المخرج سامح عبدالعزيز بدمجهم بحرفية شديدة.

تفاصيل وأحداث فيلم ليلة العيد

وتدور أحداث فيلم «ليلة العيد» في إطار تشويقي اجتماعي حول العديد من قضايا النساء التي تعاني منها، وتبحث عن حقوقها من خلالها، ويضم الفيلم عددا كبيرا من نجوم الفن من بينهم يسرا اللوزي، نجلاء بدر، عبير صبري، أحمد خالد صالح، سيد رجب، هنادي مهنا، وآخرين من تأليف أحمد عبدالله واخراج سامح عبدالعزيز.