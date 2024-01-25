عرض الفيلم القصير حمص وشيبس لـ أحمد مغازي في معهد العالم العربي بباريس

يُعرض الفيلم المصري القصير «حمص وشيبس» للمخرج أحمد مغازي في معهد العالم العربي بباريس، يوم السبت 27 ينايرالساعة 6 مساءً بتوقيت فرنسا، ضمن معرض عطور الشرق المستمر حتى منتصف شهر مارس.

تفاصيل مشاركة الفيلم بعدة مهرجانات دولية

وقد شارك الفيلم في مهرجانات عدة منها لافاتزا إنكلوسيتي، وميتا السينمائي في دبي، وروتردام للفيلم العربي، ومهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا، ومهرجان زنجبار السينمائي، ومهرجان البحرين السينمائي.

وفي إطار اجتماعي كوميدي، تدور أحداث فيلم حمص وشيبس خلال انتظار الجدة المتأففة ماجي لنتيجة اختبار كورونا الخاص بها.

في وقت مليء بالتوتر والوحدة، تضطر الجدة للبحث عن تواصل إنساني في المكان الوحيد الذي لا تريد أن تتواجد به، وهي شقة جارها العربي بشار، والفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج أحمد مغازي، ويشارك في بطولته بشار زيدان، ماجي بورجين ولارا عاصي.

من هو أحمد مغازي

أحمد مغازي مخرج وسيناريست مصري يمتلك خبرة أكثر من 7 سنوات في صناعة الأفلام في مصر والأردن ولبنان والمملكة المتحدة بأدوار مختلفة بما في ذلك الروائية القصيرة والإعلانات التجارية ومقاطع الفيديو الموسيقية والأفلام الوثائقية.

وحصل على منحة تشيفنينج الدراسية، التي أتاحت له الحصول على درجة الماجستير في إخراج الأفلام الروائية من كلية سنترال للأفلام في لندن، وتضم قائمة أعماله عدد من الأفلام القصيرة.