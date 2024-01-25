تصوير المشاهد الأخيرة في فيلم «بنقدر ظروفك» بمدينة السادس من أكتوبر

أوشك نجوم وأبطال فيلم «بنقدر ظروفك»، على الانتهاء من التصوير، حيث يتبقى يوم واحد فقط لتصوير جميع المشاهد.

مشاهد مدينة الانتاج الاعلامي

ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل لتصوير اليوم الأخير للفيلم الأسبوع المقبل، بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بعدد من الشوارع.

وتجمع هذه المشاهد بين النجوم أحمد الفيشاوي، ونسرين طافش ومحمد محمود، وإبرام سمير.

تفاصيل فيلم بنقدر ظروفك

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الإيسكريم؟! هل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

«بنقدر ظروفك».. بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور، ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.