يحيى الفخراني وأبطال مسلسل «عتبات البهجة» يحتفلون بعيد ميلاد صلاح عبد الله

حرص الفنان الكبير يحيى الفخراني، والمخرج مجدي أبو عميرة، وأبطال مسلسل «عتبات البهجة»، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله، داخل لوكشين التصوير، وسط أجواء من الفرحة بينهم.

يحيى الفخراني يحتفل بعيد ميلاد صلاح عبد الله

ونشر صلاح عبد الله، مقطع فيديو يظهر أثناء الاحتفال بعيد ميلاده، بحضور عدد كبير، وعلق عليه قائلا: «حبايبي من تصوير مسلسل عتبات البهجة».

مسلسل «عتبات البهجة» يشارك في بطولته الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو من رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لمدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.