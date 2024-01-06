فريق «شباب الغربية» يفوز بالمركز الأول في بطولة «كابيتانو مصر»

هنأ يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتور عبدة أبو طالب وكيل المديرية للرياضة، فريق «كابيتانو مصر» بالغربية، بعد حصوله على المركز الأول في البطولة الودية الأولى لكابيتانو مصر مواليد 2008، والمقامة بنادي شيراتون مصر الجديدة، من خلال وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمشروع كابيتانو مصر.

مستوى لاعبي الغربية

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أنّ مشروع كابيتانو مصر، استهدف اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكل محافظات الجمهورية، لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية، موضحًا أنّ اللاعبين بمحافظة الغربية على مستوى عالٍ من الكفاءة.

مراكز الفرق الفائزة

وأوضح أنّ فريق الغربية، حصل على المركز الأول، ومحافظة الشرقية على المركز الثاني، ومحافظة أسيوط على المركز الثالث، وأنّ الفوز جاء بقيادة الدكتور هاني سعيد المدير الفني، والدكتور أحمد الهنيدي معد بدني، والكابتن أسعد إبراهيم مدرب حراس المرمى، والدكتور علي مبارك أخصائي إصابات الملاعب، والدكتور هيثم عكر معد نفسي، أمير الغرباوي إداري الفريق.