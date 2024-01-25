جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالشرقية بداية من اليوم

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية عن مفاجأة سارة في خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي بدأت اليوم الخميس 25 يناير الجاري، على أن تكون ساعة واحدة وتستعرض «الوطن»، خلال سطور التقرير التالية مفاجأة سارة في خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالشرقية التي أعلنت عنها شركة الكهرباء كالتالي:

أماكن انقطاع الكهرباء بمحافظة الشرقية..ساعة واحدة خلال النهار:

وأعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء أماكن انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة خلال ساعات النهار في الأماكن التالي ذكرها:

المدن الجديدة بالشرقية:

العاشر من رمضان.

مدينة بدر.

مدينة الشروق.

الهايكستب.

الصالحية الجديدة.

جداول تخفيف أحمال الكهرباء بالشرقية والمواعيد لمدة ساعة

توضح «الوطن» جداول تخفيف أحمال الكهرباء بالشرقية والمواعيد لمدة ساعة كالتالي:

وأكدت الشركة أن مواعيد تخفيف الأحمال تكون خلال ساعات النهار ولمدة ساعة واحدة، بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب على مدار 6 ساعات في اليوم، بالتبادل بين المناطق كالتالي ذكره:

فترة ومواعيد انقطاع الكهرباء في مناطق الشرقية من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء، على أن تكون فترة تخفيف الأحمال ساعة واحدة، وهي المفاجأة السارة التي أعلنت عنها شركة الكهرباء للمواطنين.

الفروع التابعة لشركة كهرباء الشرقية:

توضح «الوطن» فروع شركات الكهرباء بالشرقية بالمدن محل عمل شركة الكهرباء المدن التالي ذكرها:

الحسينية.

فاقوس.

الزقازيق.

بلبيس.

أبو حماد.

أولاد صقر.

العاشر من رمضان.

الصالحية الجديدة.

أولاد صقر.

كفر صقر.

أبو كبير.

القنايات.

مشتول السوق.

ديرب نجم.

الإبراهيمية.

العزيزية

القرين.

ههيا

صان الحجر.

منيا القمح

توضح «الوطن»، جداول تخفيف أحمال الكهرباء بالشرقية والمواعيد والأماكن: