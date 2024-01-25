بعد ضربها محافظة الإسكندرية.. اعرف سبب تسمية نوة الكرم بهذ الاسم

في مثل هذا التوقيت من كل عام، تتعرض محافظة الإسكندرية لحدوث نوة الكرم التي تضرب مناطق مختلفة في المحافظة، وتتسبب في سقوط أمطار غزيرة تكون على فترات متقطعة، مع انخفاض في درجات الحرارة، كما يصاحبها نشاط لحركة الرياح، بالإضافة إلى الإحساس بالصقيع، وارتفاع أمواج البحر المتوسط.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية شهد طقس اليوم نهارا مائلا للبرودة، وذلك على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بالإضافة إلى طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وأيضا يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلاً.

سبب تسمية نوة الكرم

دائما تشهد محافظة الإسكندرية نوات عديدة على مدار العام، خاصة في فصل الشتاء، إذ تستقبل حوالي ما يقرب من 18 نوة تختلف حسب شدتها وعدد أيامها، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير سبب تسمية نوة الكرم بهذا الاسم التي من المتوقع أن تستمر 7 أيام وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية:

- هى ظاهرة مناخية يزداد فيها نشاط الرياح.

- تسبب في وقف ممارسة مهنة الصيد خلالها بسبب الرياح الغربية شديدة الأمطار.

- تأتي النوة في موعد ثابت سنويا.

- تبدأ في نهاية يناير وتستمر 7 أيام وهي الأطول على مدار العام.

- يكون اتجاه النوة الفيضة الكبرى شمالية غربية وفق البحوث التي تقدمها هيئة الأرصاد الجوية.

- تتسبب في ارتفاع الأمواج الذي يتسبب في توقف الصيد وأيضا الملاحة البحرية وكل الأنشطة.

- تكون الرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة.

- مصطلح النوة يعبر عن ظاهرة مناخية يزداد فيها نشاط الرياح مع أمطار تتباين في شدتها، وسميت نوة الكرم بهذا الاسم بسبب غزارة الأمطار التي تنتج عن هذه الموجة، أي أنها «كريمة في أمطارها».

هيئة الأرصاد الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، وذلك على مناطق متفرقة من شمال البلاد، حيث يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية.