حالة الطقس الآن.. «الأرصاد» تحذّر من سقوط أمطار غزيرة خلال ساعات

أجواء شتوية تسيطر على شمال البلاد في الوقت الحالي، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على أن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس الآن

وبالنسبة للسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، فهي على موعد مع سقوط الأمطار خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية.

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا، فهناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 07 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.