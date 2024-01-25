بيتر ميمي يكشف الصور الأولى لمسلسل «الحشاشين»: «اتصور في 3 قارات»

حرص المخرج بيتر ميمي، على كشف الصور الأولى من مسلسل «الحشاشين»، والذي ينتظره عدد كبير من الجمهور، إذ أنه أخذ أكثر من عامين في التحضير والتصوير له، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

ونشر بيتر ميمي، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها، قائلا: «متبقي 40 يوما تقريبا على عرض مسلسل الحشاشين، الفرقة اللي رعبت العالم في القرن الحادي عشر، ومؤسسها حسن الصباح الرجل الأخطر في التاريخ».

كواليس تصوير مسلسل الحشاشين

وأضاف بيتر ميمي: «مسلسل اتصور في 3 قارات، آلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عمل يليق بالوطن العربي».

مسلسل «الحشاشين» سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.