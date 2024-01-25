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ضبط 200 شيكارة ملح طعام مجهول المصدر في مصانع ألبان بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت
06:41 م | الخميس 25 يناير 2024
تموين الشرقية

تموين الشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تموينية مفاجئة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز في نطاق إدارة كفر صقر، بقيادة فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين.

وقال عبدالرؤوف سويلم، مدير إدارة تموين كفر صقر بمديرية تموين الشرقية، إنه تم تنفيذ حملة، تحت إشراف فايزة عبدالرحمن، وكيل الوزارة، لضبط المخالفين وتحرير محاضر لهم.

وأشار «عبدالرؤوف» إلى ضبط 200 شيكارة ملح طعام مجهول المصدر بعدد من مصانع الألبان، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، فيما جرى تحرير 4 محاضر لعدد من الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

في سياق متصل تحررت محاضر إثبات حالة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين.

رقابة على الأسواق في الشرقية 

وأكدت وكيل الوزارة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، على شن حملات رقابية بشكل مستمر على الأنشطة التجارية والتموينية لضبط السوق ومنع استغلال المواطنين، وعدم احتكار السلع في كافة الإدارات التموينية بكافة أنحاء محافظة الشرقية.

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بقلم ياسمين عزت