وكيل التموين بالشرقية: «اشتروا احتياجاتكم فقط علشان الأسعار متزدش»

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن معارض «أهلا رمضان» تبدأ كل عام قبل الشهر الكريم، ولكن هناك اهتمامًا كبيرًا هذا العام بتنظيم المعرض بسبب ارتفاع الأسعار، إذ أن هناك نحو 34 معرض لـ«أهل رمضان»، بالشرقية والزقازيق بها 3 شوادر، إذ أن كل مركز به معرض.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، أنه تم الاتفاق مع «هايبرات»، لعرض السلع بأسعار مخفضة، وهذا المعرض يتم تحت رقابة المحافظة، ولا يمكن لبائع أخذ كمية كبيرة من أجل بيعها بسعر أعلى.

مطالبة بعدم تكديس السلع

وطالبت «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع مساء اليوم الثلاثاء على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنها تطلب من المواطنين، عدم تكديس السلع وشراء كميات أكبر من طاقتها، لأن هذا يؤدي إلى زيادة الأسعار، ويجب على كل مواطن شراء الكمية التي يحتاجها فقط.

أهلا رمضان في بورسعيد

بدوره قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، إن المحافظة استعدت لشهر رمضان الكريم بشكل جيد للغاية، ومن المقرر افتتاح معرض «أهلا رمضان» مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن المعرض به 20 باكية، وسيكون لائق بالمواطنين كما يوجد 60 باكية وعارض للمواد الغذائية من محافظة بورسعيد، وتم اختيار التجار الشرفاء بعناية الذين يتواجدون في العديد من المبادرات.

ولفت «ثابت» إلى أن المعرض منظم، ويقدم أسعار ياميش رمضان، والدواجن، والمجمدات، بسعر جيد للغاية، بجانب وجود الحلويات بسعر مخفض للمواطنين.