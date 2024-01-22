شفرة وتردد قناة الجزائرية الأرضية.. تنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024
كتب:
صفية النجار
11:49 م | الإثنين 22 يناير 2024
قناة الجزائرية الأرضية تنقل مباريات الأمم الأفريقية
يزداد البحث عن تردد قناة الجزائرية الأرضية.. في وقت إذاعة مباراة مصر والرأس الأخضر، وتعد القناة الجزائرية الأرضية أحد أهم القنوات المجانية الناقلة لمبارايات كأس الأمم الإفريقية 2024، المقامة في دولة كوت دي فوار.
تردد قناة الجزائرية الأرضية
وتقدم «الوطن» تردد قناة الجزائرية الأرضية، وطريقة إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء وخاصة مشجعي المنتخب الوطني لمتابعة مباريات كأس الأمم الافريقية 2024.
وحصلت قناة الجزائرية الأرضية، على حقوق بث 17 مباراة، منها مباراة الافتتاح ومبارة النهائي، فضلا عن مباريات المنتخب الجزائري، والمنتخب المصري، وهي في الأساس قناة مشفرة، لذا تحتاج إلى إدخال شفرها لفتحها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.
خطوات ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية
- توجد القناة الجزائرية الأرضية باسم: Programme NationalHD
- تردد القناة الجزائرية الأرضية: 11680
- معدل الترميز: 27500 أفقي
- شفرة القناة الجزائرية الأرضية: 1100001100000000.
- اضغط على زر القائمة من خلال الريموت.
- اضغط على خيارات.
- اختر تثبيت يدوي.
- اختر القمر Nilesat /Arabsat.
- ادخل التردد 11680.
- اختيار التردد الأفقي H.
- اختيار معدل الترميز 27500.
- اضغط موافق.
- اضغط على حفظ .
خطوات إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية
عقب إدخال تردد القناة الجزائرية الأرضية، تكون القناة مُشفرة، ولفك التشفير، لا بد من إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية، وهي: 1100001100000000.
القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية
وتوجد عدة قنوات مجانية ناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024، وإليكم ترددها:
قناة RTB بوركينا فاسو
تردد القناة: 11900
القمر الصناعي: يوتلسات 9E.
معدل الترميز: 27500
معامل الاستقطاب: افقي
جودة القناة: HD
القناة الجزائرية الأولى
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
قناة الـ4 العراقية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11334
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة المغرب الرياضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12303
استقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: Hot Bird 13B
التردد:11013.
استقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6.
قناة SuperSport
القمر الصناعي: Eutelsat 16.
التردد: 11097
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4.