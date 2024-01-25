بيان من قناة الجزائرية الأرضية بشأن مباراة مصر والكونغو الديمقراطية.. ماذا قالت؟

ينتظر محبو كرة القدم الإفريقية، مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، وذلك بعد تعادل مصر أمام كاب فيردي في المباراة الماضية وتأهل المنتخب الوطني لدور الـ16 في «الكان»، إذ من المقرر يكون اللقاء يوم الأحد المقبل، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، في موقعة حاسمة.

المنتخب الوطني خاض مبارتين مع غانا وكاب فيردي لم تذع قناة الجزائرية الأرضية، رغم نقلها مباراة منتخب مصر الافتتاحية أمام موزمبيق، وكانت أصدرت بيانا رسميا حينها، عبر حسابها على «فيسبوك»، قالت فيه: «مقابلة المنتخب المصري الشقيق غير منقولة على القناة الأولى الجزائرية بسبب حقوق البث الفضائي».

ومع اقتراب موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، أدى المنتخب مرانه استعدادًا لمواجهة ثمن نهائي بطولة الأمم الأفريقية، في ظل غياب محمد صلاح ومحمد الشناوي لخروجهما من المعسكر للإصابة، وإمام عاشور الذي لم يستكمل التدريبات للإصابة أيضا.

وتساءل البعض هل تذيع القناة الجزائرية الأرضية المباراة؟، ليحسم التلفزيون الأرضي الجزائري الجدل حول ذلك خلال بيان رسمي أصدره.

وقالت قناة الجزائرية الأرضية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها ستذيع مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في إطار مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية: «تتابعون يوم الأحد مباشرة وحصريًا وبتقنية عالية الوضوح FULL HD على القناة الأولى الجزائرية ربع نهائي كأس إفريقيا الذي يجمع بين المنتخب المصري الشقيق ضد نظيره الكونغولي على الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي».

وتستعرض «الوطن»، كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، إذ أن تنزيل القناة يحتاج إلى شفرة محددة لمشاهدة المباراة مجانًا، ودون الحاجة للذهاب إلى المقاهي أو أماكن التجمعات، وهي كالتالي:

- قناة الجزائرية الأرضية تسمى Programme National.

- توجد القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

- يمكنك إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، وهي: 1100001100000000.

كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات.

- ادخل إلى إعدادات الرسيفر.

- ادخل القائمة الرئيسية.

- اضغط على زر Menu.

- اضغط على كلمة خيارات Options.

- اختر تثبيت أو Installation.

- اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختار القمر Nilesat /Arabsat.

- قم بإدخال التردد 11680.

- اختيار التردد الأفقي H.

- اختيار معدل الترميز 27500.

- اضغط موافق.

- أدخل كود القناة (110000110000000).

تردد الجزائرية الأرضية- القمر نايل سات.

- استقطاب أفقي.

- معدل ترميز 27500.

- معامل تصحيح خطأ 5/6.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مباراته أمام الكونغو بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.