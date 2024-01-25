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رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد موقع إقامة صوبة زراعية مقدمة من سلوفينيا

كتب:

محمد أبو عمرة
07:23 م | الخميس 25 يناير 2024
رئيس البحوث الزراعية خلال الجولة

رئيس البحوث الزراعية خلال الجولة

تفقد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، مزرعة أرض البستان التابعة للزراعة المحمية ومساحتها 100 فدان، وذلك في إطار المتابعة ورفع كفاءة الأصول.

محطة بحوث جنوب التحرير التابعة للادارة المركزية للمحطات ومساحتها 80 فدانا

كما تفقد رئيس المركز، موقع إقامة الصوبة المقدمة من الجانب السولفيني في ظل بروتوكول التعاون المشترك مع مركز البحوث الزراعية بأحدث تقنيات الزراعات المحمية كما شملت الزيارة تفقد محطة بحوث جنوب التحرير التابعة للادارة المركزية للمحطات ومساحتها 80 فدانا.

تحقيق أقصى استفادة من أصول مركز البحوث والهيئات التابعة حتى تحقق أهدافها

كما التقى رئيس البحوث الزراعية بالباحثين والعاملين بالمحطة وموقع الصوب وحثهم على بذل قصارى جهدهم، مؤكدًا تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بتحقيق أقصى استفادة من أصول مركز البحوث والهيئات التابعة حتى تحقق أهدافها.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.