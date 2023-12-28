تعيين عادل عبد العظيم رئيسا لمركز البحوث الزراعية

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيسا لمركز البحوث الزراعية، خلفاً للدكتور محمد سليمان رئيس المركز السابق.

وكان الدكتور عادل عبدالعظيم، عمل وكيلاً للمركز، وأشرف على البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر لعدد من محاصيل الخضر منها الطماطم والخيار والفلفل.

مجلس التأديب ولجنة السلامة والصحة المهنية

كما ترأس مجلس التأديب ولجنة السلامة والصحة المهنية ورئيس صندوق الرعاية الصحية، وممثل وزارة الزراعة بوزارة التعليم العالي، وأشرف على برنامج القطن، ومثل وزارة الزراعة في لجنة تطوير المحالج.

عُين عبد العظيم باحثا بمعهد بحوث القطن عام 1996 ثم رئيس لقسم بحوث تربية القطن، عام 2011 ثم وكيلا لمعهد بحوث القط عام 2015، وفي عام 2016 تولى منصب مدير معهد بحوث القطن، وفي 2018 تولى منصب وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب.