تحذير من تناول «محشي سبايسي» في هذه الحالة.. طبيبة تكشف عن السبب

المحشي وجبة مصرية يفضلها الجميع تناولها، ويصبح أطعم في حالة تناوله مع الشطة أو التوابل الحارة وهو أمر ضار لبعض الفئات من السيدات، فالنساء الحوامل عليهن عدم العبث بالنظام الغذائي حتى لا يتعرض الجنين للضرر، ووفقًا لما ذكرته الدكتورة، مديحة يوسف، استشاري الأمراض النسائية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» لترد على سؤال متى يجب منع الحامل من تناول المحشي؟.

المحشي في حالة كان حارا

المحشي «سبايسي» الساخن هو المُفضل لمعظم من يعشق تلك الوجبة المصرية، لكنه أشد خطورة على الحامل:.

أضرار المحشي الحار على الحامل

حرقة المعدة وعسر الهضم

يسبب المحشي الحار الساخن آثارا جانبية مضرة للمرأة الحامل، منها عسر الهضم، وآلام المعدة وحرقتها، حيث إن الوضع الحار يجعل «السائل الأمنيوسي» عند المرأة الحامل يتغير، كما يتم دفع حمض المعدة إلى المريء، لذلك يُفضل عدم تناول محشي حار خلال الشهور الأولى على الأقل في فترة الحمل.

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ارتفاع درجة حرارة الجسم

يعمل الطعام الحار بشكل عام على رفع درجة حرارة الجسم، وهو ما يجعل درجة الحامل ترتفع، بالتالي تعرض في هذه الحالة الجنين إلى التشوهات الخلقية في الوجه والقلب.

تحفز عملية المخاض

تناول المحشي الحار، خاصًة من نوع محشي الفلفل، يعمل على تحفيز المخاض، إذ يقوم بخفض مادة الفبرين المُتواجدة بالدم، التي بدورها مسؤولة عن تجلط الدم، فبالتالي تحدث عملية المخاض، فاحترسي في أشهر الحمل الأولى حتى لا تتعرضي لفقد الجنين.

وينصح الاستشاري بالبعد عن الأطعمة الجاهزة، أو الحارة بشكل عام واللجوء للطعام الصحي والطبيعي، للحصول على فترة حمل مٌريحة.