طقوس وأكلات الأقباط في احتفالات عيد الميلاد بالمحافظات.. البشاميل وجبة أساسية

يحتفل أقباط مصر بأعياد الميلاد خلال الفترة الحالية، وتتمثل أبرز طقوس الاحتفالات في تناول الأطعمة المختلفة التي توقفوا عن أكلها لصيامهم مدة 43 يوما، مثل الديك الرومي والبط والمكرونة البشاميل والأسماك وغيرها.

المكرونة والديك الرومي في عشية عيد الميلاد

قالت ماجدة عادل، ثلاثينية من محافظة سوهاج لـ«الوطن» مائدتي تمتلئ سنويا بكل ما لذ وطاب، عشية ليلة الميلاد، ليأكل الجميع عقب أن تدق الساعة 12 بعد منتصف الليل، الديك الرومي والدجاج المشوي والقلقاس والأرز والمكرونة البشاميل، وأضيف لها ماشئت من الأصناف سنويا سواء حمام محشي أو لازانيا أو غيرها من الأصناف التي تطلبها العائلة أو الضيوف حيث نتبادل الزيارات للاحتفال، ويتم تقديم الحلبة المنبتة والترمس والكحك والبسكويت للتحلية.

وجبات الأقباط بعد 43 يومًا «صيام»

بينما تصنع هبة صبري من محافظة أسيوط أيضا المكرونة البشاميل والديك الرومي والتى أطلقت عليهما سيدا مائدة عيد الميلاد، والمحشي بمختلف أنواعه والأرز وصينية الرقاق باللحم المفروم واللحم المشوى والدجاج، قائلة: «اللي نفسه في حاجة بيلاقيها بعد صيام 43 يوم، بنبر نفسنا بقى»، ونحرص على الزيارات عقب القداس، والتنزة رفقة العائلة.

الأسماك والماكولات البحرية من تاريخ الأقباط

أضافت مريان وديع بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا لـ«الوطن»: أحرص بعشية عيد الميلاد على إعداد السمك بجانب الطعام أو الجمبري أو الاثنين معًا وفقًا لرغبات الأسرة، ولكن لا تخلو مائدتي من الأسماك، لأنها تعتبر رمزًا دينيًا بالنسبة للأقباط، حيث عثر على رسومات للأسماك في كهوف ومقابر المسيحيين، التي تعود للقرن الأول الميلادي، كما زينت الأسماك جدران الكنائس القديمة، بداية من القرن الرابع الميلادي، قائلة: «السمك كله خير وبركة وبتفائل بيه».