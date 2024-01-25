 أعمال النبي في ليلة النصف من رجب.. الصيام والصلاة

ورد في السُنَّة النبوية أحاديث تتناول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، في ليلة النصف من رجب، منها الدعاء والصيام والصلاة، ويحرص المسلمون بشكل عام على الاستفادة من هذه الليالي المباركة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وفعل الخيرات.

أعمال مستحبة في ليلة النصف من رجب

وتضمَّنت الأحاديث التي وردت عن فضل ليلة النصف من رجب ، الصيام فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام»، والدعاء فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إذا كانت ليلة النصف من رجب فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها إلى السماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر».

قيام الليل والصيام في ليلة النصف من رجب

وعلى الرغم من ضعف هذه الأحاديث، إلا أنَّ المسلمين يحرصون على إحياء ليلة النصف من رجب بالصلاة والدعاء والذكر والصيام وغيرها من الأعمال الصالحة، وفيما يلي بعض الأعمال المستحبة في ليلة النصف من رجب:

قيام الليل: يستحب قيام الليل في هذه الليلة، والصلاة النوافل، مثل صلاة التراويح، وصلاة الوتر، وصلاة قيام الليل.

الدعاء: فيستحب الدعاء في هذه الليلة، والإكثار من التضرع لله تعالى، وسؤاله المغفرة والرحمة.

الذكر: فيستحب ذكر الله تعالى في هذه الليلة، وقراءة القرآن الكريم، والاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

الصيام: فيستحب صيام يوم النصف من رجب، لما ورد في الحديث السابق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

موعد ليلة النصف من رجب 2024

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية من خلال الرؤية أن أول أيام شهر رجب 1445هـ - 2024م بدأ يوم السبت الموافق 13 من يناير 2024م، وبناء عليه تبدأ الأيام البيض التي يوافق أولها 13 رجب 1445هـ يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، فيما يكون يوم الجمعة 26 يناير 2024 ثاني الأيام البيض، ويكون نصف رجب 2024 يوم السبت المقبل الموافق 27 من يناير 2024 م، وهو آخر أيام البيض الثلاثة.