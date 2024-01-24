دعاء أولى الليالي البيض في رجب 2024.. النبي أوصى بهذه الكلمات

يعد صيام الأيام البيض من النوافل التي يسن صيامها، كونها سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك وفقا للحديث النبوي الشريف، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الاثْنَيْن وَالْخَمِيس، رواه أحمد بسند صحيح، ولذلك يحرص كثيرون على التقرب إلى الله بالدعاء في أول الليالي البيض في رجب 2024.

دعاء أول الليالي البيض في رجب 2024

وأوضح الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية، أنه ليس هناك دعاء يمكن القول إنه مخصص لأول الليالي البيض في رجب 2024، أو للأيام البيض بشكل عام، كما لفت إلى أنّ هناك صيغ متعددة يمكن أن يدعو بها الأفراد في جميع الأيام، وذلك من منطلق كون الدعاء عبادة لله تعالى، وأحد أشكال التقرب منه، ومن هذه الصيغ: «اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوء، رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمنون».

صيغ للدعاء في الأيام البيض وغيرها

ومن صيغ الدعاء أيضا: «اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني».

«اللَّهُمَّ يا مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنا على طاعَتِكَ، أعوذ باللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأعداء، اللَّهُمَّ إني أعوذ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحيَا وَالمَماتِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرّجالِ، اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».