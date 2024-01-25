الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 53 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر

أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان لها تدمير 68 آلية عسكرية بشكل كلي وجزئي، نسف 4 منازل وحقل ألغام استهدفوا خلالها جنود الاحتلال الإسرائيلي.

كما قالت الفصائل الفلسطينية إنهم قتلوا 53 جنديًا إسرائيليًا من المسافة صفر، وقنص 9 جنود من جيش الاحتلال، مشيرًا إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية خلال الأسبوع الماضي.

الفصائل الفلسطينية تسقط طائرتي استطلاع

واستطاعت الفصائل الفلسطينية إسقاط طائرتي استطلاع من طراز «سكاي لارك» والاستيلاء على 8 طائرات درون، منها طائرتان انتحاريتان، كما استهدفت عناصر الفصائل الفلسطينية التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كل محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.