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الفصائل الفلسطينية تستهدف ناقلة جنود إسرائيلية بقذائف «الياسين» في خان يونس

الفصائل تستهدف قوة إسرائيلية تضم أكثر من 15 جنديا داخل منزل

كتب:

عمرو حسني
07:46 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الفصائل الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية

أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف ناقلة جند وجرافة إسرائيلية عن طريق استخدام قذائف «الياسين 105» جنوب شرق مدينة خان يونس.

استهداف قوة إسرائيلية تضم أكثر من 15 جنديا

أضافت الفصائل، بحسب موقع «تليفزيون فلسطين»: «استهدفنا قوة إسرائيلية تزيد عن 15 جندياً تحصنت داخل منزل غرب خان يونس بقذيفة تي بي جي وأوقعناهم بين قتيل وجريح».

استهداف إسرائيل لأحياء مختلفة في غزة

في سياق مواز، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الأمل ومخيم خان يونس مع استهداف الطائرات الإسرائيلية لأحياء مختلفة في مدينة غزة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ110 منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، بعد عملية «طوفان الأقصى» على يد الفصائل الفلسطينية بعد سنوات عدة من التضييق الأمني الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي نفذ انتفاضتين سابقتين الأولى نهاية الثمانينيات والثانية بداية القرن الحالي في ظل عدم تنفيذ إسرائيل حل الدولتين أو الموافقة عليه.

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