وزير الآثار: المحافظات شهدت أرقاما إيجابية في معدلات الحركة السياحية خلال 2023

في ثاني أيام زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد، واصل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءاته الصحفية حيث عقد عدة لقاءات مع ممثلي عدد من أبرز وسائل الإعلام من وكالات الأنباء والصحف الإسبانية والتي من بينها وكالة الأنباء الإسبانية EFE، وصحيفة El Economista، وHosteltur، والصحيفة الإلكترونية Ladevi.

وخلال هذه اللقاءات، أكد الوزير أهمية صناعة السياحة في مصر بالنسبة للاقتصاد القومي إذ أنها تعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية كما أنها تساهم في توفير فرص العمل، هذا بالإضافة إلى دورها في تحقيق الترابط والتقارب بين الشعوب والثقافات المختلفة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة في مصر يتراوح ما بين 25%-30% سنويًا.

رقم قياسي في أعداد السائحين الوافدين

كما أشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري تشهد نمواً، حيث شهد عام 2023 أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة المصرية ليحقق بذلك رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين والذي بلغ 14.906 مليون سائح، كما شهدت الـ 19 يوم الأوائل من عام 2024 زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة 9% عن مثيلتها في عام 2023.

وأضاف أنه في إطار مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وهو الوصول بأعداد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 فإنها تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية في عام 2028 من 1.6% إلى 1.7%.

وتحدث أيضاً الوزير عن أهمية التوسع في الاستثمار الفندقي وزيادة عدد الغرف الفندقية بمصر وهو ما يأتي في إطار أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لافتاً إلى أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر حيث وصلت إلى 220 ألف غرفة.

وأشار إلى أن المحافظات والمدن السياحية في مصر شهدت أرقامًا إيجابية في معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2023 من بينها مدينة الغردقة استقبلت 4 ملايين سائح، ومدينة شرم الشيخ 3 ملايين سائح، ومدينة مرسى علم مليون سائح.

السائحون الألمان قد جاءوا في المرتبة الأولى بين هؤلاء السائحين الوافدين

وأوضح أن هناك تنوعًا متميزًا في تركيبة السائحين الوافدين إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن السائحين الألمان قد جاءوا في المرتبة الأولي بين هؤلاء السائحين الوافدين.

كما أشار خلال هذه اللقاءات إلى التنوع الذي يشهده المقصد السياحي المصري في مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية، لافتًا إلى ما يتمتع به المقصد المصري من ميزة تنافسية كبيرة لا مثيل لها لتميزه بعدد من المنتجات السياحية والتي تركز الوزارة خلال الفترة الحالية على الترويج لها.

وتحدث الوزير عن المناطق التي شهدت تشغيلا تجريبيًا بالمتحف المصري الكبير والتي تتضمن الدرج العظيم ومنطقة المسلة المعلقة والبهو والمنطقة التجارية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تقوم الهيئة المصرية العامة للتشيط السياحي بعد افتتاح المتحف بتنظيم زيارات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام الدولية للتعرف على التجربة السياحية المتميزة التي يقدمها المتحف لزائريه بالإضافة إلى التعرف على التجارب السياحية المختلفة والمقومات السياحية المتعددة والمتنوعة للمقصد السياحي المصري.

افتتاح محطات للطاقة الشمسية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف في مصر

كما أشار إلى أنه تم افتتاح محطات للطاقة الشمسية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف في مصر وهى قصر محمد علي بالمنيل، ومركز الزوار بمنطقة أهرامات الجيزة، ومتحف المجوهرات الملكية ومتحف الإسكندرية القومي بالإسكندرية، ومتحف شرم الشيخ، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتحويل المتاحف والمواقع الأثرية في مصر إلى مواقع خضراء ومستدامة.