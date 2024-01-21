وزير السياحة: تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للقطاع في مصر

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة، ضرورة التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، إن البرلمان المصري كان حريصًا في الفترة الماضية، على دعم السياحة من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للسياحة في مصر.

قانون جديد للشركات السياحية

وقال: «ننتظر صدور قانون جديد للشركات السياحية، والمعمول به منذ السبعينات يحتاج إلى إجراء تعديلات لفتح الباب أمام رخص جديدة للشركات السياحية، وكذلك تعديل قانون المرشدين السياحيين»

وشدد وزير السياحة، على الاعتماد حاليًا على القطاع الخاص في دعم السياحة: «نعمل على تحفيز الطيران، وهناك 25 ألف غرفة ستفتتح خلال العام الجاري، وهو رقم كبير لم تشهده مصر من قبل، ونحن بحاجة إلى زيادة عدد الغرف السياحية لتصل إلى نحو 400 ألف غرفة، لاستقبال أكبر عدد من السائحين خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع منظمي الرحلات».

آليات تحقيق التنمية السياحية

ويُشار إلى أنّ مجلس الشيوخ، كان قد ناقش في جلسته البرلمانية اليوم، استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، وسبل تعزيز الجذب السياحي وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.