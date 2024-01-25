سجَّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 25-1-2024 في البنوك المصرية، حالة من الثبات خلال نهاية التعاملات، ويبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي.

«الوطن» تنشر سعر الدولار اليوم الخميس 25-1-2024 خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، الذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً، و30.85 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليوم الخميس داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات المسائية اليوم الخميس 25-1-2024 داخل بنك القاهرة، إلى 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB على 30.95 جنيه بيعًا و30.85 جينه شراءً.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل بنك الإسكندرية عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات المسائية اليوم، والذي وصل إلى 30.85 للشراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه شراءً و30.95 جنيه بيعًا.

سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى إلى 30.90 جنيه شراءً و30.95 جنيه بيعًا.